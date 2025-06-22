Перехід на корпусну систему: перші командири прийняли підрозділи та вийшли на свої ділянки фронту

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Перехід на корпусну систему триває у Силах оборони без затримок. Перші черги управлінь корпусів уже прийняли підрозділи і вийшли на свої ділянки фронту.

Про це журналістам 22 червня повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Надалі — наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони, — зазначив він.

Головком додав, що командири корпусів уже підібрали собі управління і могли обирати заступників на власний розсуд. Це привело до значного омолодження оперативного керівного складу армії. Більшість командирів корпусів та їхніх заступників — це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою.

Сирський наголосив, що перехід на корпусну систему дозволить зменшити навантаження на органи військового управління, більш ефективно використовувати наявні сили й засоби, оптимізувати розподіл артилерії, а також збільшити кількість підрозділів безпілотних систем.

Збройні сили України до кінця 2025 року завершать основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру.

Одним із прикладів є заміна тактичної групи «Вугледар» одним з новостворених армійських корпусів Сухопутних військ.

Нагадаємо, що у випадку Збройних Сил України армійський корпус — це оперативно-тактичне об'єднання, яке включає декілька лінійних бригад і допоміжні підрозділи. Наприклад, до складу 20-го армійського корпусу увійшли 33-тя, 31-ша, 23-тя, 141-ша окремі механізовані бригади, а також 17-та окрема важка механізована бригада.

Головна ідея корпусної реформи полягає у створенні сталих військових угруповань, які, на відміну від тимчасових тактичних груп, матимуть постійне командування та постійно знаходитимуться на одній ділянці фронту.

Формування корпусної структури дозволить ефективніше координувати дії між бригадами, а також забезпечувати оперативне управління великими силами на театрі воєнних дій.

Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також — створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії, — заявив Сирський.

Про перехід ЗСУ на корпусну структуру вперше ще в листопаді 2024 року написала інформагенція Укрінформ із посиланням на власні джерела в ЗСУ.

Лише через два місяці це офіційно підтвердили і головнокомандувач Олександр Сирський, і президент Володимир Зеленський.

Увесь 2024 рік багато відомих військових та експертів казали, що проблеми на фронті пов’язані з тим, що в українській армії хаос в управлінні військами, і тому систему потрібно змінювати. Зрештою Генштаб ЗСУ погодився і переводить армію на корпусну систему.