Офіс виробника систем ППО NASAMS відкрили в Україні. Фото:

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В Україні запрацював офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace.

Kongsberg Defence and Aerospace — це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема зенітного ракетного комплексу NASAMS, які вже захищають українські міста від російських ракет і дронів. У співпраці з Kongsberg Міноборони України фокусується на розвитку спільних проектів у сфері ППО. Про це українське оборонне відомство повідомило в Facebook.

Готуємо нові рішення на базі NASAMS — для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури, — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, ППО — один із стратегічних пріоритетів України. Наразі Україна працює над масштабуванням виробництва й пришвидшення постачання протиракетних систем.

Відкриття офісу — це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проекти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря — напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером, — поінформував він.

Умєров додав, що лише у червні росія здійснила понад 3 тис. 500 запусків ракет і БпЛА.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує відкрити в Україні підприємство для вироблення боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Планується створення спільного україно-норвезького заводу, відповідні переговори вже тривають.