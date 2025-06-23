Зеленський анонсував поїздку до Великої Британії. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський анонсував поїздку до Великої Британії.

Зеленський оголосив про візит до Британії після нічної масованої атаки рф на Київ. Під час цього обстрілу окупанти могли задіяти ракети з Північної Кореї. З британськими партнерами він говоритиме про посилення української ППО. Про це глава держави 23 червня повідомив у Telegram.

Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це — про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на росію за цю війну та заради припинення ударів, — йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, Україна прагне посилення міжнародної підтримки на тлі зростання загроз. Зеленський наголосив, що російська агресія вже виходить за межі, і до неї можуть бути залучені авторитарні режими — зокрема, Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня рф атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 352 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також росіяни запускали 11 балістичних та п’ять крилатих ракет. Основним напрямком ворожого удару було місто Київ.