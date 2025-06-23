СБУ запобігла замаху на брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса

https://racurs.ua/ua/n207290-sbu-zapobigla-zamahu-na-brata-iermaka-ta-gordona.html

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СБУ запобігла замаху на брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса.

Він снайпер, який зараз служить в Іноземному легіоні Головного управління розвідки.

Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, виконавцем мав стати харківʼянин. Йому дали план — як тільки Денис Єрмак повертається з бойового розпорядження, підірвати його саморобною бомбою.

Теракт планували скоїти 15 травня до 15:00. У цей день проходила зустріч у Стамбулі, на якій був і Андрій Єрмак.

Замахи також готувались на Дмитра Гордона, бійця РДК Іллю Богданова і брата глави ОП Дениса Єрмака, який служить в ГУР.

Деталі від керівника СБУ генерала Малюка:

Виконувати планували мега-нахабно. Для підриву джипу достатньо 800 грам. Для звичайної автівки — 400 грам. А 2,5 кг — це немає ні стінок, ні перестінок, нічого. Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Класична схема використання «втемну»… Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима.

По Гордону: