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Ракурс
СБУ запобігла замаху на брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса

СБУ запобігла замаху на брата Єрмака та Гордона

23 чер 2025, 17:01
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СБУ запобігла замаху на брата керівника ОП Андрія Єрмака Дениса.

Він снайпер, який зараз служить в Іноземному легіоні Головного управління розвідки.

Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, виконавцем мав стати харківʼянин. Йому дали план — як тільки Денис Єрмак повертається з бойового розпорядження, підірвати його саморобною бомбою.

Теракт планували скоїти 15 травня до 15:00. У цей день проходила зустріч у Стамбулі, на якій був і Андрій Єрмак.

Замахи також готувались на Дмитра Гордона, бійця РДК Іллю Богданова і брата глави ОП Дениса Єрмака, який служить в ГУР.

Деталі від керівника СБУ генерала Малюка:

Виконувати планували мега-нахабно. Для підриву джипу достатньо 800 грам. Для звичайної автівки — 400 грам. А 2,5 кг — це немає ні стінок, ні перестінок, нічого. Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Класична схема використання «втемну»… Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима.

По Гордону:

Працювало дві групи. Одна з них «дагестанська етнонаціональна спільнота, яка використовувалась фсб. Лідеру цієї групи в росії була створена легенда. Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронцями. Його відправили сюди ще до повномасштабної війни… Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами.

Джерело: Ракурс


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