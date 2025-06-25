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Ракурс
Зеленський і Трамп провели 50-хвилинну зустріч в Гаазі

Зеленський і Трамп провели 50-хвилинну зустріч в Гаазі

25 чер 2025, 16:56
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Президент України Володимир Зеленський і президент США Трамп провели зустріч на саміті НАТО у Гаазі.

Їхня розмова тривала близько 50 хвилин, пише «Суспільне».

Це перша зустріч президентів відтоді, як Україна та росія відновили прямі переговори. Востаннє лідери говорили наживо перед похороном Папи Франциска у квітні, перед цим відбулася невдала зустріч у Білому домі 28 лютого. Запланована зустріч під час саміту G7 зірвалася через терміновий від’їзд Трампа з Канади.

Як передає кореспондент «ЄвроПравди», спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.

Джерело: Ракурс


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