Зеленський і Трамп провели 50-хвилинну зустріч в Гаазі

https://racurs.ua/ua/n207338-zelenskyy-i-tramp-provely-50-hvylynnu-zustrich-v-gaazi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський і президент США Трамп провели зустріч на саміті НАТО у Гаазі.

Їхня розмова тривала близько 50 хвилин, пише «Суспільне».

Це перша зустріч президентів відтоді, як Україна та росія відновили прямі переговори. Востаннє лідери говорили наживо перед похороном Папи Франциска у квітні, перед цим відбулася невдала зустріч у Білому домі 28 лютого. Запланована зустріч під час саміту G7 зірвалася через терміновий від’їзд Трампа з Канади.

Як передає кореспондент «ЄвроПравди», спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.