Швейцарія запроваджує нові правила для українських біженців — прийматимуть лише тих, кому загрожує безпосередня небезпека

https://racurs.ua/ua/n207340-shveycariya-zaprovadjuie-novi-pravyla-dlya-ukrayinskyh-bijenciv-pryymatymut-lyshe.html

Ракурс

Швейцарія запроваджує нові правила для українських біженців — прийматимуть лише тих, кому загрожує безпосередня небезпека.

З осені 2025 року Швейцарія прийматиме біженців з України без тривалих адміністративних процедур лише в тому випадку, якщо на їхній батьківщині їхньому життю та здоров’ю загрожує безпосередня небезпека. Всі інші повинні проходити процедуру надання притулку на загальних підставах. До набуття нових правил чинності восени уряд має намір узгодити свої дії з ЄС і чекає консультацій з кантонами.

Державний секретаріат міграції (SEM) повинен при розгляді нових заяв про притулок розрізняти «безпечні» та «небезпечні» регіони.

За поточною оцінкою SEM, у кількох регіонах на заході країни, які контролюються Україною, наразі не ведуться інтенсивні бойові дії, — повідомив уряд Швейцарії.

Українці, які вже отримали притулок до Швейцарії, залишаться в країні. Однак для них будуть посилені вимоги: той, хто перебуває понад 15 днів на півріччя на території України, втрачає особливий статус біженця (досі було дозволено 15 днів на квартал).

У Швейцарії зараз проживає трохи менше 69 тисяч біженців з України.