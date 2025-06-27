Трамп заявив про підписання торгової угоди з Китаєм

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore / Flickr

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому дому 26 червня заявив, що США та Китай підписали торговельну угоду.

Про це повідомляє Financial Times.

Ми щойно підписали вчора з Китаєм, — заявив Трамп, не надавши жодних деталей.

Згодом міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв’ю Bloomberg повідомив, що

Сполучені Штати та Китай завершили роботу над торговельною угодою, досягнутою минулого місяця в Женеві.

Угода з Китаєм, яка, за словами Лутніка, була підписана два дні тому, кодифікує умови, викладені в торгових переговорах між Пекіном і Вашингтоном, включаючи зобов’язання Китаю поставляти рідкоземельні елементи, які використовуються у всьому — від вітрових турбін до реактивних літаків.

Вони збираються постачати нам рідкоземельні елементи", і як тільки вони це зроблять, «ми скасуємо наші контрзаходи», — заявив Лутнік.

Лутнік повідомив, що президент Дональд Трамп також готовий укласти ще низку торговельних угод протягом найближчих двох тижнів у зв’язку з тим, що 9 липня закінчується термін, встановлений президентом США для відновлення збільшених тарифів, які він призупинив у квітні.

Ми укладемо 10 найбільших угод, віднесемо їх до правильної категорії, а потім інші країни приєднаються до них, — наголосив міністр.

Лутнік не уточнив, які країни увійдуть до першої хвилі торговельних пактів, хоча раніше Трамп припустив, що США наближаються до угоди з Індією.

Команда індійських торговельних чиновників на чолі з головним переговірником Раджешем Агарвалом планує провести зустрічі з офіційними особами у Вашингтоні протягом двох днів цього тижня.

Також провести переговори у Вашингтоні планує торговий представник Японії Рьосей Акадзава. Перед від’їздом на сьомий раунд торговельних переговорів з американськими колегами він заявив журналістам, що Японія не може погодитися з 25-відсотковими тарифами США на автомобілі.

Джерело: Financial Times, Bloomberg