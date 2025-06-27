рф окупувала Новосілку, Запоріжжя та Одрадне. Фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n207381-rf-okupuvala-novosilku-zaporijjya-ta-odradne-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації окупувала три населені пункти Донбасу.

Загарбники зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області. Крім того, ворожі війська просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому. Про це моніторинговий проекту DeepState 27 червня повідомив у Telegram.

У Генштабі Збройних сил України інформацію про окупацію цих населених пунктів не підтвердили. Зазначили лише, що з початку доби на фронті відбулося 69 боїв. На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції наших захисників, а на Лиманському напрямку агресор атакував 11 разів.

На Новопавлівському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни по вісім разів йшли вперед, а на Торецькому напрямку — п’ять. Також підрозділи Сил оборони України пропинили штурми окупантів на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському й Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 21 червня аналітики DeepState інформували, що російські окупанти змогли просунутися біля населених пунктів Яблунівка, Новоукраїнка та Шевченко в Донецькій області.