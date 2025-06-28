Летіло щось нове: у Повітряних силах прокоментували сьогоднішній удар по передмістю Дніпра

https://racurs.ua/ua/n207401-letilo-schos-nove-u-povitryanyh-sylah-prokomentuvaly-udar-po-peredmistu-dnipra.html

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У Повітряних силах прокоментували удар по передмістю Дніпра удень 28 червня.

У суботу моніторингові канали повідомляли про удар по місту новим видом КАБу. У Повітряних силах надали роз’яснення з цього приводу:

Близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння, — йдеться у повідомленні.

За минулу ніч ПС відзвітували про атаку росіян 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ Криму.

Основний напрямок удару — Одещина.

Станом на 9.00 протиповітряна оборона знешкодила 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ. Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника в Одесі, а також падіння збитих — на 8 локаціях.