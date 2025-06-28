Загиблими під час нічної атаки в Одесі виявилися педагог та її чоловік

В Одесі внаслідок обстрілу загинула вчителька та соціальна педагогиня Михайлівського ліцею Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

Про це 28 червня розповів міський голова Геннадій Труханов.

У ніч на 28 червня російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. За оновленою інформацією, постраждали 17 людей, серед них двоє дітей: 7-річний хлопчик у стані середньої тяжкості та 3-річна дитина, яка отруїлася продуктами горіння. Шестеро людей залишаються в стаціонарах, троє з них — у тяжкому стані.