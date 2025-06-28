Руслан Стефанчук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n207414-rada-napracovuie-zakonoproekt-pro-provedennya-vyboriv-pislya-viyny-stefanchuk.html

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Верховна Рада напрацьовує законопроект про проведення виборів після закінчення війни.

Про це в телеефірі заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми напрацьовуємо цей законопроект, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроект, який регулюватиме так звані повоєнні вибори, — зазначив він.

За словами Стефанчука, Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.

Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»