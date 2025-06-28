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Ракурс
Руслан Стефанчук, фото: Офіс президента

Рада напрацьовує законопроект про проведення виборів після війни — Стефанчук

28 чер 2025, 21:53
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Верховна Рада напрацьовує законопроект про проведення виборів після закінчення війни.

Про це в телеефірі заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми напрацьовуємо цей законопроект, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроект, який регулюватиме так звані повоєнні вибори, — зазначив він.

За словами Стефанчука, Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.

Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»


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