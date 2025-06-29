В ЦПД спростували обстріли Сум ствольною артилерією. Фото:

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Російська армія не обстрілювала Суми зі ствольної артилерії.

Станом на неділю, 29 червня, обстрілів обласного центру зі ствольної артилерії російської армії не зафіксовували. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Говорили з представниками Сил оборони, які працюють на Сумському напрямку. Зазначають, що обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає, — переконує він.

Керівник ЦПД поінформував, що деякими типами озброєнь, зокрема, реактивними системами залпового вогню, окупанти може добивати до Сум саме з території Курської області. І додав, що росіяни не підтягували ствольну артилерію до прикордоння Сумської області.

Станом на сьогодні не йдеться про те, що ворог підтягнув ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з нашими воїнами, — наголосив він.

Нагадаємо, 29 червня «Українська правда» з посилання на джерела в правоохоронних органах поінформувала, що армія російської федерації дотягнулася ствольною артилерією до передмістя Сум.

Заявлялося, що 22−23 червня ствольна артилерія ворога дістала до села Піщане, що розташоване одразу за Сумами. Ворог міг застосувати самохідну артилерійську установку 2А36 («Гіацинт-Б») або 2С5 («Гіацинт-С»), яка може бити на 33−40 км.