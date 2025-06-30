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Ракурс
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Фото:

МЗС Словаччини запропонувало «пробачити все» росії — Київ відповів

30 чер 2025, 12:27
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У Словаччині закликали примиритися з росією для завершення війни в Україні.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що Заходу необхiдно налагодити комунікацію з російською стороною, а можливо навiть «пробачити росії» усе. Дипломат підкреслив, що нібито саме Захід має знайти спосіб співпраці з Москвою. Про це він заявив в ефірі каналу STVR.

Можливо, навіть варто пробачити все, що сталося, — зазначив він.

На цю пропозицію вже відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У соцмережі Х він написав, що «відчуття безкарності — першопричина злочинів росії».

Наївно вважати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачити, а не покарати. Росія вдарить і по другій щоці. І ті, хто не втратив у цій війні нікого, не мають права робити подібні заяви, — написав міністр.

Нагадаємо, 23 червня Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти росії. Пакет, запропонований Єврокомісією, передбачав нові обмеження для енергетичного сектору рф, банків і оборонної промисловості.

Джерело: STVR

Джерело: Ракурс


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