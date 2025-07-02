Уражений НПЗ в Саратовській області. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n207490-genshtab-zsu-zayavyv-pro-urajennya-npz-v-saratovskiy-oblasti-rosiyi.html

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Сили оборони уразили важливий об'єкт у російській Саратовській області.

У вівторок, 1 липня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України спільно з іншими українськими підрозділами завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ «Саратоворгсинтез» у Саратовській області рф. Внаслідок атаки на території об'єкта були пошкоджені технологічні установки. Виникла пожежа. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей НПЗ забезпечує російську армію пально-мастильними матеріалами.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, на початку червня в місті Кстово Нижньогородської області рф після атаки БпЛА виникла пожежа на бітумному заводі «Лукойл». Загорілася установка з виробництва бітуму, а також зруйновані дві ємності з нафтопродуктами.