Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n207538-okupanty-prosunulysya-u-shesty-naselenyh-punktah-troh-oblastey-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації домоглася деяких успіхів на фронті в Україні.

Окупанти просунулися у Кам’янському Запорізької області, Зірці, біля Андріївки у Волноваському районі Донеччини, Багатиря, Неліпівки та Синьківки в Харківській області. Про це аналітики проекту DeepState 3 липня повідомили в Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що з початку доби відбулося 83 бойові зіткнення. На Покровському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень, а на Лиманському напрямку росіяни 11 разів йшли в атаку.

Противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку. А на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають.

Чотири рази росіяни намагалися просунутися на Новопавлівському напрямку, а на Куп’янському та Торецькому напрямках Сили оборони відбили три ворожі штурми. По одній ворожій атаці було зафіксовано на Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, проект DeepState поінформував, що у червні російські загарбники окупували 556 кв. км української території, що є найгіршим показником у 2025 році. Найбільше територій було втрачено на Новопавлівському, Покровському напрямках та в Сумській області.