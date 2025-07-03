Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Окупанти просунулися у шести населених пунктах трьох областей — DeepState

3 лип 2025, 20:29
999

Армія російської федерації домоглася деяких успіхів на фронті в Україні.

Окупанти просунулися у Кам’янському Запорізької області, Зірці, біля Андріївки у Волноваському районі Донеччини, Багатиря, Неліпівки та Синьківки в Харківській області. Про це аналітики проекту DeepState 3 липня повідомили в Telegram.

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у шести населених пунктах трьох областей. Карта: DeepState

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що з початку доби відбулося 83 бойові зіткнення. На Покровському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень, а на Лиманському напрямку росіяни 11 разів йшли в атаку.

Противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку. А на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають.

Чотири рази росіяни намагалися просунутися на Новопавлівському напрямку, а на Куп’янському та Торецькому напрямках Сили оборони відбили три ворожі штурми. По одній ворожій атаці було зафіксовано на Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, проект DeepState поінформував, що у червні російські загарбники окупували 556 кв. км української території, що є найгіршим показником у 2025 році. Найбільше територій було втрачено на Новопавлівському, Покровському напрямках та в Сумській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів