Дональд Трамп прокоментував можливість постачання Patriot Україні. Фото:

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Президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання Patriot Україні.

Американський лідер, відповідаючи на запитання репортера про постачання боєприпасів ЗСУ, підтвердив, що Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть співпрацювати з Україною щодо надання їй зброї та боєприпасів, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Їм вони знадобляться для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають людей… Їм щось знадобиться, тому що по них б’ють досить сильно… Так, ми можемо це розглянути, — розповів він.

Трамп зазначив, що обговорював цю тему в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня. Наголосив, що «ситуація досить складна» і додав: «Побачимо, що буде далі».

Американський лідер наголосив, що був украй незадоволений телефонною розмовою з російським диктатором володимиром путіним.

Схоже, він хоче йти до кінця і просто вбивати людей. Мене це не влаштовує, — зізнався президент США.

Трамп також розповів, що путін не в захваті від американських санкцій проти російської економіки і додав, що потенційні майбутні санкції «досить жорсткі».

Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але ці санкції — досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал, — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що и, під час розмови з Трампом вони «обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба».