Наслідки російського удару. Фото: «Телеграф»

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Російська армія 6 липня завдала повітряного удару по Кременчуку.

Ворожий ударний дрон влучив у будівлю районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 кв. м. Попередньо відомо про одну травмовану особу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Пошкоджено 14 будинків та п’ять автомобілів. До гасіння пожежі в ТЦК було залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці події також працюють психологи, піротехніки та інші служби.

Кременчуцька міська рада тим часом поінформувала про тимчасову зміну схеми руху громадського транспорту. Тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці «Крюківський міст».

Тимчасово заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв’язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення. Також призупинено рух автобусного маршруту № 15.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на т. в. о. Полтавської ОВА Володимира Когута поінформувало, що внаслідок атаки по ТЦК у Полтаві загинула ще одна людина. Таким чином офіційно відомо про трьох жертв внаслідок обстрілу 3 липня. Тоді окупанти поцілили у будівлю Територіального центру комплектування та будинок поруч.

Нагадаємо, вранці 6 липня російські окупанти вдарили дронами по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Також влучання зафіксували у житловий будинок поруч.

Після цього речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що росія намагається зірвати мобілізацію в Україні ударами по ТЦК. Він спрогнозував, що удари по приміщеннях Територіальних центрів комплектування будуть по всій Україні. Наголосив, що Останні три атаки на ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці підтверджують цю стратегію.

Джерело: «Суспільне»