Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти росії. Фото:

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Ракурс

Нові санкції проти росії запровадив президент України Володимир Зеленський.

Новий санкційний пакет України спрямований на блокування фінансових схем росії, зокрема через криптовалюти. До списку обмежень увійшли 60 компаній і 73 громадян країни-агресора. Цей санкційний пакет був синхронізований з українськими партнерами за ініціативи самої України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки, — наголосив він.

За словами глави держави, по кожній особі, яка з’явилася в нових списках, будуть працювати з партнерами, щоб об'єднати українські та європейські санкції.

Президент також анонсував, що вже наступного тижня готуються й нові рішення, як українські, так і по синхронізації санкцій Європейського Союзу.

Нагадаємо, 29 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю синхронізувала свої санкції з європейськими санкціями. Вже виконана повна синхронізація санкції проти російської федерації з 13-м та 14-м пакетами санкцій Європейського Союзу.