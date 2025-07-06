У США в небо піднімали винищувач через «загрозу» гольф-клубу президента Дональда Трампа. Фото:

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У США в небо піднімали винищувач через «загрозу» гольф-клубу президента Дональда Трампа.

У суботу, 5 липня, цивільне повітряне судно порушило тимчасово закритий повітряний простір над Бедмінстером в штаті Нью-Джерсі. Саме в цьому місті розташований гольф-клуб американського лідера. Це було вже п’яте порушення повітряного простору за день на цій ділянці. Про це повідомило агентство Reuters.

Військові були змушені піднімати в небо винищувач F-16 для перехоплення цивільного літака. Аби привернути увагу пілота, винищувач здійснив «лобову атаку». Після цього повітряне судно безпечно вивели із зони, де діяли обмеження на польоти.

У Білому домі ніяким чином не коментували інцидент. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) поінформувало, що за останні кілька тижнів подібні випадки траплялися неодноразово. Військові закликали пілотів перевіряти всі сповіщення перед злетом.

Нагадаємо, 13 липня 2024 року в Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Куля зачепила праве вухо політика. Нападник убив одного глядача на мітингу, ще двоє — зазнали поранень. Сам стрілець був застрелений поліцією на місці події.

Джерело: Reuters