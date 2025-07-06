ДТП в Угорщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207609-dtp-z-ukrayincyamy-v-ugorschyni-avtobus-viz-dytyachyy-ansambl-zi-lvova.html

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Дорожньо-транспортна пригода з українцями сталася в Угорщині 6 липня.

Автобус, який потрапив у в аварію, віз дитячий танцювальний ансамбль зі Львова до міста Охрид на фестиваль. На момент ДТП в салоні перебували 77 осіб: два водії, учасники та супроводжуючі. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Постраждала в аварії 21 особа. Четверо з них з тяжкими травмами — українці 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження. Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості — їх випишуть під відповідальність супроводжуючих.

Решта постраждалих з легкими травмами направили до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група.

У МЗС наголосили, що дипломати та консули посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію на місці події.

Нагадаємо, 6 липня автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з’їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром в Угорщині. Постраждалих госпіталізували до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш.