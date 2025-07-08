Через загрозу нових російських ударів ТЦК можуть змінити формат роботи

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи, частково переходячи на дистанційне обслуговування громадян, через загрозу нових російських ударів.

Про це у програмі «Говорить Великий Львів» розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За словами Саранцева, вже зараз «подекуди доводиться певною мірою змінювати формат надання послуг» у ТЦК та СП. Він наголосив, що це роблять насамперед для того, щоб убезпечити життя й здоров’я персоналу та відвідувачів.

Можливо, відбудуться заходи якогось розосередження, а деякі послуги будуть надаватись дистанційно, — припустив речник Сухопутних військ.

У цьому контексті він згадав розширення функціоналу в застосунку «Резерв+" та процес цифровізації.

Речник також запевнив, що під час повітряних тривог ТЦК не працюють, а весь персонал і відвідувачів переводять у безпечні місця або укриття.

Раніше Саранцев заявив, що ударами по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки росія намагається зірвати мобілізацію в Україні. Він вважає, що ця кампанія росіян почалася раніше — у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

За його словами, три атаки дронами, які відбулись на ТЦК і СП останнім часом — у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці — є продовженням цієї кампанії.

З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися.

Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри, — підсумував речник.

На тлі останніх атак низка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки посилюють безпекові заходи. Зокрема, як повідомили журналістам «Суспільного» джерела у ТЦК, на Львівщині у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підсилена пильність роти охорони.

Заходи безпеки посилили й на Кіровоградщині. Про це розповіла виконувачка обов’язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Гевель.

Також у Вінниці обласний ТЦК та СП повідомив, що тимчасово призупиняє прийом громадян за адресою вул. Данила Галицького, 31 «з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоровʼя громадян».

Однак невдовзі цей допис у Facebook був видалений, після чого у центрі заявили, що частина інформації, яка була викладена в пості та стосувалася нових адрес прийому громадян, була змінена «внаслідок стороннього втручання».