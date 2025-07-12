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У Львові внаслідок атаки рф пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон
У Львові внаслідок атаки рф пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 віконhttps://racurs.ua/ua/n207739-u-lvovi-vnaslidok-ataky-rf-poshkodjeno-46-budynkiv-vybyto-ponad-500-vikon.htmlРакурс
У Львові внаслідок атаки рф у ніч на 12 липня пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий за підсумками комісії з надзвичайних ситуацій, яку провели уранці 12 липня.
Серед постраждалих — лише одна людина. Вона в лікарні, стан стабільний. Усе буде добре.
Найбільше ушкоджень — у Залізничному та Галицькому районах.
15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі.
Також пошкоджено 20 машин.
Також пошкоджено три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.
Садовий повідомив, що з 10:00 до 16:00 у суботу та неділю на місці працюватиме виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11. Постраждалим там можна подати заяву на компенсацію за оренду житла — 10, 12 або 15 тисяч гривень залежно від потреби.
Місто також надає компенсації:
- 12 тисяч грн — за вікна;
- 8 тисяч грн — за двері.