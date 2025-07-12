У Львові внаслідок атаки рф пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон

https://racurs.ua/ua/n207739-u-lvovi-vnaslidok-ataky-rf-poshkodjeno-46-budynkiv-vybyto-ponad-500-vikon.html

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У Львові внаслідок атаки рф у ніч на 12 липня пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий за підсумками комісії з надзвичайних ситуацій, яку провели уранці 12 липня.

Серед постраждалих — лише одна людина. Вона в лікарні, стан стабільний. Усе буде добре.

Найбільше ушкоджень — у Залізничному та Галицькому районах.

15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі.

Також пошкоджено 20 машин.

Також пошкоджено три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Садовий повідомив, що з 10:00 до 16:00 у суботу та неділю на місці працюватиме виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11. Постраждалим там можна подати заяву на компенсацію за оренду житла — 10, 12 або 15 тисяч гривень залежно від потреби.

Місто також надає компенсації: