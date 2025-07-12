Президент Угорщини написав листа рідним громадянина, котрий начебто загинув через дії ТЦК

https://racurs.ua/ua/n207738-ugorskyy-prezydent-oburyvsya-vbyvstvamy-tck.html

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Президент Угорщини написав листа рідним громадянина, котрий начебто загинув через дії ТЦК.

У листі родині 45-річного Йосипа Шебештеня Тамаш Шуйок заявив, що смерть чоловіка «повністю суперечить усім людським цінностям, які сповідує наш континент» і є для Угорщини, громадянином котрої той додатково був, «національною трагедією».

МЗС Угорщини вважає, що Йосип Шебештань, призваний до лав ЗСУ, не пережив побоїв з боку працівників ТЦК:

Посадовці країни, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу, не можуть забивати людей залізними палицями тільки тому, що вони не хочуть йти на війну

Українська сторона наполягає, що Шебештань, котрий потрапив під призов, помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

18 червня він самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому зі скаргами на здоровʼя, причому побоїв на його тілі виявлено не було.

У лютому 2024 році глава Конституційного суду Угорщини Тамаш Шуйок став новим Президентом країни

Він — однопартієць Орбана з партії «Фідес».