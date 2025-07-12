Українських школярів навчатимуть керувати FPV-дронами

Ракурсhttps://racurs.ua/
Школярів навчатимуть керуванню дронами, фото:
Українських школярів навчатимуть керувати FPV-дронамиhttps://racurs.ua/ua/n207754-ukrayinskyh-shkolyariv-navchatymut-keruvaty-fpv-dronamy.htmlРакурс
Міністерство освіти і науки затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Зазначається, що до оновленого переліку увійшли:
- симулятори для управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- планшети для навчання;
- сучасне мультимедійне обладнання.
Також передбачено:
- манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги;
- турнікети та засоби зупинки кровотечі;
- комплекти тактичної медицини;
- тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.
Серед засобів захисту — оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту. Серед технічних засобів — дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв’язку та елементи тренажерної траси.
Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях, — у МОН.