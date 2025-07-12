Українських школярів навчатимуть керувати FPV-дронами

Школярів навчатимуть керуванню дронами, фото:

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Міністерство освіти і науки затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що до оновленого переліку увійшли:

симулятори для управління дронами типу FPV із комп’ютерами;

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

планшети для навчання;

сучасне мультимедійне обладнання.

Також передбачено:

манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги;

турнікети та засоби зупинки кровотечі;

комплекти тактичної медицини;

тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

Серед засобів захисту — оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту. Серед технічних засобів — дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв’язку та елементи тренажерної траси.