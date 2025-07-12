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Школярів навчатимуть керуванню дронами, фото:

Українських школярів навчатимуть керувати FPV-дронами

12 лип 2025, 19:29
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Міністерство освіти і науки затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що до оновленого переліку увійшли:

  • симулятори для управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
  • планшети для навчання;
  • сучасне мультимедійне обладнання.

Також передбачено:

  • манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги;
  • турнікети та засоби зупинки кровотечі;
  • комплекти тактичної медицини;
  • тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

Серед засобів захисту — оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту. Серед технічних засобів — дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв’язку та елементи тренажерної траси.

Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях, — у МОН.

Джерело: Ракурс


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