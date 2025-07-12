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Дерев’яний міст із паломниками обвалився у рф, фото: соціальні мережі

У росії під час хресного ходу впав міст з паломниками — восьмеро поранених (ФОТО)

12 лип 2025, 20:36
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У Вологодській області рф під час хресного ходу обвалився дерев’яний міст з паломниками.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, до лікарні доставили вісьмох постраждалих.

Подія сталася на ділянці між селищем Дунілівське та селом Дунілове вчора, 11 липня. Міст був підвісний, у нього обірвалися троси.

Судячи з опублікованих у соцмережах відеозаписів хресного ходу, у ньому брали участь кілька десятків людей.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов у своєму Telegram-каналі сьогодні, 12 липня, заявив, що ситуація в нього «на контролі», а обставини події «з'ясовуються».

Дерев’яний міст із паломниками обвалився у рф, фото: соціальні мережі

Дерев’яний міст із паломниками обвалився у рф, фото: газета «Авангард»

Джерело: Ракурс


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