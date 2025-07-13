Росіяни атакували будівлю ТЦК в Самарі. Фото: соцмережі

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Армія російської федерації атакувала будівлю ТЦК на Дніпропетровщині.

У неділю, 13 липня, окупанти спрямували ударний дрон типу Shahedна приміщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Самар. Про це пишуть місцеві пабліки.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про атаку БпЛА у місті Самар, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура.

Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Скільки їх — з’ясовують фахівці, — написав він у Telegram.

Міський голова Самару Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків. Про влучання в будівлю ТЦК влада офіційно не заявляла.

Нагадаємо, 6 липня росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Кременчуці на Полтавщині. До цього вони 30 червня вдарили дроном поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі, а 3 липня вони атакували два ТЦК у Полтаві. Також у мережі інформували про влучання по будівлі одного з Територіальних центрів комплектування в Одесі.