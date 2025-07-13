Двоє іноземців причетні до вбивства полкованика СБУ у Києві, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207771-polkovnyka-sbu-u-kyievi-vbyly-inozemci-policiya.html

Ракурс

Громадяни іншої країни — чоловік та жінка, були причетними до вбивства у Голосіївському районі Києва полковника СБУ Івана Воронича, котре сталося 10 липня.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагались «залягти на дно», однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце знаходження, — розповіли у поліції.

Зазначається, що під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано.

За вказаним фактом слідчим управлінням поліції Києва здійснювалось досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають подальші слідчі та процесуальні дії, — додали в поліції.

Раніше сьогодні очільник СБУ Василь Малюк повідомив про ліквідацію двох осіб, причетних до вбивства полковника Воронича. На опублікованому СБУ відео зокрема було показано два тіла, які лежать на землі на одній із вулиць.