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Ракурс
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото:

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України (ВІДЕО)

14 лип 2025, 09:57
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В Україну прибув спецпредставник президент США Кіт Келлог.

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у понеділок, 14 липня. Темами розмов будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід, — наголосив він.

Нагадаємо, днями спецпредставник президента США Кіт Келлог анонсував свій візит до Києва й заявив, що перебуватиме в Україні протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що спецпредставнику Трампа нададуть інформацію про російський потенціал і перспективи України. Таке доручення Зеленський дав головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову. Також планується зустріч Келлога з керівництвом Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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