Латвія передала Україні партію нових бронетранспортерів Patria

Нові бронетранспортери Patria. Фото:

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Ракурс

Україна отримала від Латвіїа нову військову допомогу.

Силам оборони України вже передали першу партію нових бронетранспортерів Patria. Наступна партія БТР вже на шляху до України. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 15 липня повідомив у Telegram.

Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria. Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна — на шляху, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, в рамках нового пакету військової допомоги Латвія передасть Україні 42 одиниці бронетранспортерів та іншу техніку на загальну суму майже 70 млн євро.

Як відомо, Patria 6×6 — це бронетранспортер, розроблений однойменною фінською компанією. Модульна конструкція дозволяє цьому БТР виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки.

Базова версія цієї бронемашини захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності її можна модернізовати до більш високого рівня захисту. З 2024 року Patria серійно виробляють і в Латвії.

Нагадаємо, Італія планує передати Україні 400 броньованих гусеничних машин типу M113 та система супутникового спостереження, що необхідна для планування розвідувальний операцій.