Наслідки ракетного удару. Фото: ДСНС

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Армія російської федерації у вівторок, 15 липня, завдала ракетного удару по Очакову на Миколаївщині.

Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік. Постраждалого довелося госпіталізувати. За містом виникла пожежа — горіла суха трава. Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок удару загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею в один гектар.

Наразі невідомо, яким озброєнням бив ворог. Перед обстрілом Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Очаків.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні 15 липня російська армія завдала трьох ударів по місту Шостка на Сумщині. Внаслідок атаки поранення отримала 14-річна дівчина. Обстріл знищив об'єкт цивільної інфраструктури, пошкодив 11 багатоквартирних житлових будинків, два заклади освіти, нежитлову будівлю й транспортні засоби.