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Ракурс
Десантники показали знищення окупантів та техніки. Фото: Генштаб

Артилеристи-десантники показали знищення окупантів та техніки на Донбасі (ВІДЕО)

15 лип 2025, 18:23
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Українська десантура продовжує завдавати втрат російській окупаційній армії.

Артилеристи ДШВ влучно вдарили по техніці та особовому складу російських військ у Донецькій області. Ударом знищено самохідну артилерійську установку, гаубицю, а також живу силу противника. Про це командування Десантно-штурмових військ 15 липня повідомило в соцмережах.

Також на відео, яке оприлюднили бійці, показано, як горить ворожий склад боєприпасів після влучного вогневого ураження. А в іншому епізоді показано, як російська піхота намагалася сховатися у лісосмузі, але артилеристи влучно б’ють по укриттю ворога.

Донбаська спека. Заробітчани з росії отримали теплові удари та прилягли відпочити, — зазначили захисники.

Нагадаємо, 15 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соцмережах опублікувало відео використання наземного роботизованого комплексу «Лють» під час бойової операції на фронті у Сумській області.

Джерело: Ракурс


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