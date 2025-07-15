Десантники показали знищення окупантів та техніки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n207824-artylerysty-desantnyky-pokazaly-znyschennya-okupantiv-ta-tehniky-na-donbasi-video.html

Ракурс

Українська десантура продовжує завдавати втрат російській окупаційній армії.

Артилеристи ДШВ влучно вдарили по техніці та особовому складу російських військ у Донецькій області. Ударом знищено самохідну артилерійську установку, гаубицю, а також живу силу противника. Про це командування Десантно-штурмових військ 15 липня повідомило в соцмережах.

Також на відео, яке оприлюднили бійці, показано, як горить ворожий склад боєприпасів після влучного вогневого ураження. А в іншому епізоді показано, як російська піхота намагалася сховатися у лісосмузі, але артилеристи влучно б’ють по укриттю ворога.

Донбаська спека. Заробітчани з росії отримали теплові удари та прилягли відпочити, — зазначили захисники.

Нагадаємо, 15 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соцмережах опублікувало відео використання наземного роботизованого комплексу «Лють» під час бойової операції на фронті у Сумській області.