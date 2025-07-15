Російський дрон поранив 12-річну дитину в Запоріжжі. Фото:

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Російська атака дронів призвела до поранення дитини в Запоріжжі.

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя та Запорізького району постраждала 12-річна дівчинка. Медики вже надали їй усю необхідну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 15 липня повідомив у Telegram.

В ОВА поінформували, що повітряна тривога через загрозу російських БпЛА була оголошена з вечора 14 липня й тривала понад 16 годин. На Запоріжжя окупанти спрямовували 24 дрони-камікадзе типу «Шахед». І це лише ті, що безпосередньо намагалися бити по місту, не враховуючи «транзитні».

Як додав Федоров, росіяни намагалися поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами та БпЛА по Шостці на Сумщині. Загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Поранення дістали четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків. Серед постраждалих — семирічна дитина.