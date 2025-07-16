Момент удару по Дамаску, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207847-izrayil-vdaryv-po-genshtabu-syriyskoyi-armiyi-v-damasku-video.html

Ракурс

Ізраїль сьогодні, 16 липня, близько полудня завдав удару по генштабу сирійської армії у Дамаску.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що також завдає ударів по південній Сирії і «готова до різних сценаріїв». Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ізраїль активізував свої операції в Сирії з 14 липня і заявляє, що діє на захист друзської громади — меншини, яку Ізраїль зобов’язався захищати. На півдні Сирії друзи становлять більшість у провінції Сувейда, яку Ізраїль в односторонньому порядку оголосив демілітаризованою зоною. Влада Сирії не погоджується зі створенням демілітаризованої зони.

Останніми днями в Сувайді відбувалися смертельні сутички між друзськими та бедуїнськими групами. Уряд Сирії перекинув війська в цей район і заявляє, що намагається придушити насильство.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що військові «продовжуватимуть атакувати сили режиму, поки вони не підуть» з Сувайди, а також «незабаром піднімуть планку відповідей проти режиму, якщо послання не буде зрозумілим».

Джерело: Bloomberg