Федоров анонсував запуск в Україні аналогу DOGE Ілона Маска

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Михайло Федоров, фото: «Укрінформ»
Федоров анонсував запуск в Україні аналогу DOGE Ілона Маскаhttps://racurs.ua/ua/n207894-fedorov-anonsuvav-zapusk-v-ukrayini-analogu-doge-ilona-maska.htmlРакурс
В українському уряду може з’явитися аналог американського департаменту DOGE.
Про це сьогодні, 18 липня. На своїй сторінці в соцмережі Treads повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, — зазначив він.
DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент ефективності уряду) — це створений президентом США Дональдом Трампом на початку другого терміну його президентства орган, діяльність якого спрямована на скорочення бюджетних витрат. У перші місяці президентства Трампа DOGE керувався мільярдером Ілоном Маском.
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