Федоров анонсував запуск в Україні аналогу DOGE Ілона Маска

Михайло Федоров, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n207894-fedorov-anonsuvav-zapusk-v-ukrayini-analogu-doge-ilona-maska.html

Ракурс

В українському уряду може з’явитися аналог американського департаменту DOGE.

Про це сьогодні, 18 липня. На своїй сторінці в соцмережі Treads повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, — зазначив він.

DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент ефективності уряду) — це створений президентом США Дональдом Трампом на початку другого терміну його президентства орган, діяльність якого спрямована на скорочення бюджетних витрат. У перші місяці президентства Трампа DOGE керувався мільярдером Ілоном Маском.