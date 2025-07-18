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Ракурс
Михайло Федоров, фото: «Укрінформ»

Федоров анонсував запуск в Україні аналогу DOGE Ілона Маска

18 лип 2025, 17:52
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В українському уряду може з’явитися аналог американського департаменту DOGE.

Про це сьогодні, 18 липня. На своїй сторінці в соцмережі Treads повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, — зазначив він.

DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент ефективності уряду) — це створений президентом США Дональдом Трампом на початку другого терміну його президентства орган, діяльність якого спрямована на скорочення бюджетних витрат. У перші місяці президентства Трампа DOGE керувався мільярдером Ілоном Маском.

Джерело: Ракурс


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