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Ракурс
У Сумах зникло світло після російського удару, фото:

Російський удар знеструмив частину Сум

18 лип 2025, 18:27
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У частині міста Суми через удар російської армії зникла електроенергія.

Про це сьогодні, 18 липня, у другій половині дня повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».

У кого зникло світло в м. Суми — це через удар армією рф по місту. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю, — вказано в повідомленні.

У компанії закликали громадян зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергосистеми.

Сподіваємося на розуміння! Обов’язково вистоїмо в ці нелегкі часи! Енергетики АТ «Сумиобленерго» роблять усе можливе, щоб світло перемогло! — додали у компанії.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що рашисти вдарили по Сумах безпілотником, начиненим шрапнеллю, в результаті було поранено двох людей.

Джерело: Ракурс


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