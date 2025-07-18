Російський удар знеструмив частину Сум

У Сумах зникло світло після російського удару, фото:

https://racurs.ua/ua/n207895-rosiyskyy-udar-znestrumyv-chastynu-sum.html

Ракурс

У частині міста Суми через удар російської армії зникла електроенергія.

Про це сьогодні, 18 липня, у другій половині дня повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».

У кого зникло світло в м. Суми — це через удар армією рф по місту. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю, — вказано в повідомленні.

У компанії закликали громадян зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергосистеми.

Сподіваємося на розуміння! Обов’язково вистоїмо в ці нелегкі часи! Енергетики АТ «Сумиобленерго» роблять усе можливе, щоб світло перемогло! — додали у компанії.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що рашисти вдарили по Сумах безпілотником, начиненим шрапнеллю, в результаті було поранено двох людей.