Times: убитий кілерами полковник Воронич брав участь не тільки в ліквідації «Мотороли», а й спланував ліквідацію Мозгового

https://racurs.ua/ua/n207912-times-ubytyy-kileramy-polkovnyk-voronych-brav-uchast-ne-tilky-v-likvidaciyi-motoroly.html

Ракурс

Видання Times повідомило, що полковник СБУ Іван Воронич, якого нещодавно застрелили в Києві, брав участь не тільки в ліквідації «Мотороли», а й спланував убивство Олексія Мозгового.

Мозговий був командиром бойовиків самопроголошеної «ЛНР». Також видання пише, що Воронич брав участь в операціях проти Чорноморського флоту рф і був заступником у підрозділі ексрозвідника Червінського, якого медіа називали «координатором» вибуху на газопроводі «Північний потік».

Полковник СБУ Воронич очолював підрозділ, що наступав на Курщину. Раніше він також керував групою, яка ліквідувала бойовика «Моторолу».

Про це пише New York Times. Службу в СБУ Воронич почав у середині 1990-х років. Певний час він командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як П’яте управління Воронича застрелили 10 липня в Києві — невдовзі після того, як він вийшов із під’їзду житлового будинку. СБУ оголосила, що вбивство скоїли чоловік та жінка — агенти спецслужб рф.

У мережі з’явилося фото підозрюваних у вбивстві. У Нацполіції розповіли, що кілерами виявилися завербовані росіянами іноземці.

Виконуючи завдання ворожої спецслужби, вони забрали зброю зі схрону та вбили Воронича.

Після скоєного зловмисники намагались «залягти на дно», однак українські правоохоронці швидко встановили сховок. Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано.