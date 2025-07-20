Атака українських БпЛА спричинила масові скасування та затримки літаків у рф

https://racurs.ua/ua/n207944-dobri-drony-vkotre-zipsuvaly-rosiyanam-vikend-ta-vidpustky.html

Ракурс

Атака українських БпЛА 20 липня спричинила масові скасування та затримки літаків у рф.

У Шереметьєво та Пулково пасажири годинами чекають на виліт, багато хто ночує просто на підлозі. Загалом з московських аеропортів вивели 134 літаки.

До Шереметьєво не дісталися 78 літаків, до Внуково — 45, до Домодєдово — вісім, до Жуковського — три.

Крім того, у Ростовській області із затримками до 15 годин слідують 132 поїзди. Це сталося внаслідок атаки безпілотників на станцію в Ростовській області. Повідомляється, що в суботу була пошкоджена контактна мережа на перегоні Лихая — Замчалово.

РосЗМІ пояснюють, що цей перегін — головний шлях з Москви на Ростов і далі на південь, у бік Сочі.

Приємно, що затори і на Кримському мосту. Паблік росіян mashстверджує, що затори розтягнулися на 22 кілометри. Це нова рекордна довжина затору на Кримському мості за понад років з незаконного відкриття переправи. Близько 1700 машин стоять у величезній черзі з боку Тамані.

За даними Mash, московитам відпочивати у пробці доведеться не менше трьох годин. З боку Керчі все спокійно. Торішній рекорд черги за 17 км побито, але попереду ще половина літа.