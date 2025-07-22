Знімок протопланетного диску довкола зірки HD 135344B, фото: ESO

https://racurs.ua/ua/n207998-ucheni-zafilmuvaly-utvorennya-novoyi-planety-v-realnomu-chasi-foto.html

Ракурс

Астрономи, ймовірно, виявили планету, яка ще формується, вирізаючи складний візерунок у газі та пилу, що оточує її молоду зорю-господаря HD 135344B, розташовану за 440 світлових років від Землі.

Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

За допомогою Дуже великого телескопа ESO (Very Large Telescope, VLT), учені спостерігали протопланетний диск з помітними спіральними рукавами, знайшовши чіткі ознаки планети, розташованої у його внутрішніх регіонах.

Зазначається, що це перший випадок, коли астрономи виявили зародок планети, вбудований всередину спіралі диска.

Ми ніколи не станемо свідками формування Землі, але тут, навколо молодої зірки на відстані 440 світлових років, ми можемо спостерігати за народженням планети в режимі реального часу, — наголошують дослідники.

За оцінками, майбутня планета вдвічі більша за Юпітер і розташована так само далеко від своєї зорі, як Нептун від Сонця. Тепер учені можуть побачити, як вона формує своє оточення в межах протопланетного диска, коли перетворюється на повністю сформовану планету.

Протопланетні диски спостерігаються навколо інших молодих зірок, і вони часто мають складні візерунки, такі як кільця, проміжки або спіралі. Астрономи давно передбачали, що ці структури спричинені «планетами-дитинчатами», які підмітають матеріал, обертаючись навколо своєї материнської зірки. Але до цього часу їм не вдавалося спіймати жодну з них «на місці злочину».