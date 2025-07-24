У гирлі Дунаю підірвалося судно, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n208052-u-gyrli-dunau-pidirvalosya-sudno-ie-zagybli.html

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На Одещині стався вибух на судні-земснаряді «Дельта-лоцман», загинули троє працівників. Решта членів екіпажу були госпіталізовані та наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці надзвичайної події працюють відповідні служби. Деталі трагедії уточнюють, про результати розслідування повідомлять додатково, пише «Інтент».

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» заявило про готовність забезпечити всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок інциденту.

У зв’язку з надзвичайною подією морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до та з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється через Сулинський канал.