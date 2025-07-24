Росіяни серед білого дня скинули авіабомби на Костянтинівку та Харків

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Кількість поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки збільшилася до 14 людей. Про це повідомили в поліції Донеччини.

У результаті атаки 24 липня загинули дві жінки віком 48 та 59 років, ще 14 мирних жителів отримали поранення — серед них 5 жінок та 9 чоловіків.

Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, адмінбудівля, 2 крамниці, кафе, автомобілі

Серед білого дня російський агресор вдарив у четвер і по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. В цей момент надворі були люди. І лише дивом обійшлося без загиблих. Поранено 35 осіб. Серед них є діти.

Було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон, втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 — пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.

Поруч була електрична підстанція. На щастя, її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам, написав у своїх соцмережах мер Харкова Ігор Терехов.