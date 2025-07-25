Росіянам не вдається просуватись на фронті, однак на усіх напрямках зберігається тиск, - президент

Володимир Зеленський повідомив, що наразі росіянам не вдається просуватись на фронті, однак на усіх напрямках зберігається тиск.

Проникнення диверсійних груп у Покровськ на Донеччині та спроби зайти на Дніпропетровщину президент називає медійними перемогами для російської армії.

Для них умовний успіх — це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок — залишається, Дніпропетровська область — дуже хочуть, — сказав Зеленський.

Сили рф тиснуть на Покровському, Харківському, Куп’янському напрямках. На Сумщині — ситуація «набагато краще», ніж була.

Він вважає, що сили росії «не хочуть воювати, крім їхнього керівництва». Утім, через більшу мобілізацію з боку рф — «більше ризиків у нас».

Для рф «умовний успіх» — це Дніпропетровська область, тому що «вони з цього можуть робити інформаційні перемоги».

Україна отримала підтвердження на три системи Patriot з десяти. Німеччина надасть дві, Норвегія — одну. Тривають переговори з Нідерландами.

З Трампом є угода, що США будуть купувати дрони в України. Зараз будуть готувати цей договір на 10−30 млрд доларів. Почалося виробництво дронів-перехоплювачів. Будуть спроможності у 10 компаній, ціна виробництва загалом — 6 млрд дол.