Внаслідок атаки росіян у Харкові була критично пошкоджена одна з великих районних котелень

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Ракурс

Внаслідок атаки росіян у Харкові була критично пошкоджена одна з великих районних котелень.

Як повідомляє КП «Харківські теплові мережі», за одну ніч об'єкт двічі потрапив під ракетний обстріл.

Під ударом опинився черговий персонал працівників, нв певний час зв’язок з ними був втрачений.

На щастя, всі живі та неушкоджені — врятувалися в бетонному укритті.

Сама котельня вже кілька разів потрапляла під ракетні атаки, був пошкоджений конструктив будівлі. З квітня тривав процес відбудови та підготовки до осінньо-зимового періоду.