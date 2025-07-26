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Ракурс
Внаслідок атаки росіян у Харкові була критично пошкоджена одна з великих районних котелень

Атака рф у Харкові критично пошкоджила одну з великих районних котелень (ФОТО)

26 лип 2025, 19:43
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Внаслідок атаки росіян у Харкові була критично пошкоджена одна з великих районних котелень.

Як повідомляє КП «Харківські теплові мережі», за одну ніч об'єкт двічі потрапив під ракетний обстріл.

Під ударом опинився черговий персонал працівників, нв певний час зв’язок з ними був втрачений.

На щастя, всі живі та неушкоджені — врятувалися в бетонному укритті.

Сама котельня вже кілька разів потрапляла під ракетні атаки, був пошкоджений конструктив будівлі. З квітня тривав процес відбудови та підготовки до осінньо-зимового періоду.

На жаль, чергова ракетна атака ворога поставила перед теплоенергетиками дуже складне завдання. Через критичний характер пошкоджень відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо, — зазначають комунальники.

Джерело: Ракурс


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