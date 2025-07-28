США виведуть 30% своїх військ з Європи. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208146-ssha-vyvedut-30-svoyih-viysk-z-ievropy-politico.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки можуть скоротити свій військовий контингент в Європі до 30%.

Наразі Пентагон проводить масштабний огляд Global Force Posture Review, що стосується переоцінки військової присутності США по всьому світу. Вашингтон хоче адаптувати розміщення своїх військ відповідно до нових стратегічних викликів — зокрема, зростаючої напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні і необхідності скорочення витрат на закордонні операції. Остаточний звіт очікують до вересня 2025 року. Про це повідомило Politico з посиланням на джерела.

Я почав говорити про це ще два роки тому рано чи пізно стане очевидним, що американці будуть робити менше. Наразі ми в Європі могли розраховувати на їхню більшу участь, але потрібно розуміти, що у них є власні інтереси — зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні та безпеці морських торговельних шляхів, — розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

А старший експерт із питань безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле розповіла, що американські бази на кшталт «Рамштайна» використовуються не лише для оборони Європи, а й для демонстрації військової потужності США на Близькому Сході та частково в Африці.

Не виключається, що Штати можуть забрати з Європи майже 20 тис. своїх військових, які прибули на континент після початку російського вторгнення в Україну. Це можу суттєво вплинути на військову присутність американців у регіоні.

Нагадаємо, у червні під час іранського ракетного удару по авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі було здійснено найбільше в історії Сполучених Штатів бойове застосування систем протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: Politico