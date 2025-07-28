Американці відправлять Україні 33 тис. ударних систем для БпЛА. Фото:

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Україна отримає десятки тисяч ударних систем для безпілотників з ШІ.

Американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем для безпілотників зі штучним інтелектом до кінця 2025 року. Ці системи складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та мають камеру і радіо. Про це заявив головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр, пише Financial Times.

Зазначається, що завдяки системам від Auterion дрони з ручним керуванням перетворюються на зброю на базі штучного інтелекту. Розробники стверджують, що такі БпЛА не вдасться заглушити. Також безпілотники можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.

FT пише, що Auterion підписала з Пентагоном контракт на постачання систем вартістю приблизно 50 млн дол. Маєр наголосив, що контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.

Нагадаємо, у червні конгрес Сполучених Штатів Америки заблокував 300 млн дол. на оборону України. Це фінансування мало б піти на закупівлю високоточних ракет, систем протиповітряної оборони та іншого критично важливого озброєння.

Джерело: Financial Times