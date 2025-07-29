Обстріл виправної колонії на Запоріжжі. Фото: Мінюст

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Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу виправної колонії у Запорізькій області.

Наразі відомо про 17 загиблих засуджених та 42 поранених. Важкопоранених госпіталізовали до лікарень. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один співробітник установи отримав осколкове ураження обличчя. Про це Міністерство юстиції України повідомило у Telegram.

Зазначається, що вчора орієнтовно о 23.28 російська авіація скинула чотири керовані авіаційні бомби по території Біленьківської виправної колонії. Бомбардування повністю знищило їдальню установи, також суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця.

У Мінюсті наголосили, що периметр установи не пошкоджено і загрози втечі в’язнів немає.

Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил рф. Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин, — наголосили у міністерстві.

Тим часом Офіс генпрокурора поінформував, що розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (воєнний злочин, що спричинив загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти атакували один з пенітенціарних закладів регіону. Спочатку повідомляли про 16 загиблих та 35 поранених.