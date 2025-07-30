Новини з фронту: на Покровському напрямку українські захисники відбили 63 штурми

https://racurs.ua/ua/n208186-novyny-z-frontu-na-pokrovskomu-napryamku-ukrayinski-zahysnyky-vidbyly-63-shturmy.html

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Найгарячіше минулої доби на фронту було на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 63 штурми.

Відповідно до зведень Генерального штабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках було 22 боєзіткнення. На Південно-Слобожанському ворог атакував 5 разів.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 24 рази, на Купʼянському — 4, на Сіверському — 7, на Краматорському — 4, на Торецькому — 9 разів.

На Оріхівському напрямку українські бійці відбили 2 атаки.

На Новопавлівському напрямку окупанти провели 10 атак, на Придніпровському — 6 разів пробували просунутися на позиції українських підрозділів.

За добу росія втратила 890 військових убитими і пораненими, 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 30 артсистем.

Ситуація на фронті від українських військових та оглядачів

Росіяни під Покровськом продовжують спроби оточити місто та перерізати нашу логістику, — командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» НГУ з позивним «Скіф».

За його словами, окупанти намагаються розвинути успіхи на східному фланзі на цьому напрямку.

Ще однією метою цього виступу є продовження розвитку наступу на північ. Ворог тут досягає певних успіхів і я би не сказав, що це незначні успіхи — вони доволі суттєві. Це видно на DeepState, це підтверджують в нашому Генштабі.

На сьогодні динаміка цих наступальних дій потроху спадає, але поки що ситуація є доволі загрозливою. Плюс декілька разів звучало, що ворог продовжує заводити малі групи у такі населені пункти як Родинське та сам Покровськ для того, щоб далі наступати всередині населених пунктів, — зазначив «Скіф».

Військовий на псевдо Мучной написав про Новопавлівський напрямок.

В районі Філії (Дніпропетровська область) ворог намагається продавити фланг нашої оборони зі східного та південно-східного напрямку, діє через лісосмуги та балки. Піхотні групи вже кілька разів заходили у посадки поблизу, частково закріплювалися, але їх регулярно вибиваємо контратаками. Прямих боїв за н. п зараз нема, проте росіяни близько — приблизно на відстані кількох кілометрів, пробують взяти під контроль підходи.

Західніше Горіхового окупанти продовжують спроби закріпитися у лісовому масиві, який тягнеться на захід від села. Частина цієї лісосмуги наразі під контролем ворога, вони там облаштовують опорні пункти, риють позиції. Основна загроза — це дрібні вилазки ДРГ та штурмовики, які підтримуються FPV-дронами.

В районі Муравки противник інтенсивно штурмує з півдня та південного сходу, а саме через посадки та балки. Позиції частково утримуємо, але деякі зеленки навколо села вже під контролем окупантів. Штурмові групи працюють малими хвилями, активно використовують FPV-дрони та міномети, переважно б’ють по підходах, логістиці та спостережних пунктах.

Якщо не буде прориву і масованої бронегрупи, то Новопавлівка залишиться недосяжною у найближчі дні, а по моїх даних — техніка вже стоїть у тилових зонах ворога та чекає свого часу, тому треба діяти.

Південно-Донецький напрямок: тут тривають запеклі бої у Воскресенці, ворог має просування, тому нам залишилося тримати ще залишки села. Ситуація нестабільна, рубіж починає тріщати, але не впав остаточно. В районі Маліївки (Дніпропетровська область) схожа ситуація, противник намагається закріпитись у самому селі й просунутись далі, тиск поступово зростає!

В напрямку Олександрограда тривають спроби заходу з південно-східного флангу. Тут ворог не досяг значного успіху, точаться ближні бої в зеленці й на підступах. В районі Іскри противник почав створювати тиск із південно-східного флангу, користуючись частковими успіхами на інших ділянках.

Прямого штурму ще немає, але розвідка боєм і заходи ДРГ вже фіксуються поблизу.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников так розповів про Новопавлівський напрямок:

Ворог дійшов до околиць Олександрограда та намагається закріпитися там. Воскресенка майже втрачена, як і той великий мішок східніше, від району Мирного-Перебудови до Шевченка. Знову вихід пішки, знову оборона до останнього. На жаль, це стало системою. Також окупант мав просування в бік Іскри. В Зеленому Гаю пів села вже не контролюються. Це останні два населені пункти, що придатні для більш-менш серйозної оборони перед Дніпровською областю на тій ділянці.

Мирошников пише, що ворог захопив 90% Новохатського.

Так як раніше було втрачено Ялту, втрата Грушівського (відбулася зо два тижні тому) далі погіршила наші позиції в найважливішому місці — там, де сходяться три річки (Вовча, Солона, Мокрі Яли).

Фактично, річка Мокри Яли як природній барʼєр вже втрачена майже по всій довжині, там залишається буквально метрів 200.

Додатково, росіяни намагаються форсувати Вовчу та заходити на околиці Філії. Ситуація і там складна та нестійка. А Філія — це вже околиці Новопавлівки.

Де-факто, ворог приступив до формування кліщів навколо Межової.