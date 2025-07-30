Харків провів чергову ніч під обстрілами: є поранені

https://racurs.ua/ua/n208188-harkiv-proviv-chergovu-nich-pid-obstrilamy-ie-poraneni.html

Ракурс

Харків провів чергову ніч під російськими обстрілами.

В обласній прокуратірі повідомили про подробиці і наслідки.

Місто зазнало обстрілів дронами.

Поранено три людини. Ворог атакував Шевченківський і Слобідський райони за допомогою двох дронів-камікадзе. У результаті пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку й три автомобілі.

Протягом доби по області також завдано ударів із різного виду озброєння: застосовано 10 керованих авіабомб, п’ять дронів типу «Герань-2», один — типу «Молнія» та чотири FPV-дрони.

На Ізюмщині загинули п’ятеро людей. Ще троє постраждали.

У Куп’янську внаслідок обстрілу загинув чоловік, поранено ще двох людей.

Загалом за добу в Харкові та 9 населених пунктах Харківщини загинули 6 осіб, ще 8 — дістали поранення.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки, підприємство та інші об'єкти. У Пісках-Радьківських — три приватні будинки, господарчі споруди й гараж.