Російський дрон знову вдарив по будівлі Сумської ОВА. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія росії втретє за останні дні атакувала будівлю Сумської ОВА.

У вівторок, 30 липня, росіяни знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації. У п’ятницю й суботу ворог уже атакував цю будівлю ударними дронами. Сьогодні була нова спроба знищити. Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Унаслідок обстрілу центра Сум постраждали люди. Госпіталізувати довелося 75-річну жінку, у якої діагностували уламкові поранення.

Очільник області припустив, що низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що росіяни можуть продовжити спроби її знищення. Людей він закликав не перебувати поряд з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури під час повітряних тривог.

росія системно б'є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон, — зазначив Григоров, але наголосив, що ОВА працює й всі необхідні рішення ухвалюються без затримок.

В. о. міського голови Артем Кобзар також поінфориував, що сьогодні в Сумах також був «приліт» дрона по об'єкту критичної інфраструктури. Там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 27 липня російські війська вдарили дроном по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. Внаслідок обстрілу загнули троє жінок, ще 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.