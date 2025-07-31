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Трамп хоче укласти угоду про мир в Україні до 8 серпня. Фото:

Трамп хоче укласти угоду про мир в Україні до 8 серпня — США в Радбезі ООН

31 лип 2025, 18:56
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Президент США Дональд Трамп хоче укласти угоду щодо припинення війни рф проти України до 8 серпня.

Сполучені Штати Америки офіційно повідомили про це у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Відповідну заяву 31 липня перед 15-ма членами Радбезу ООН зробив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі, пише Reuters.

І росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня, — заявив він.

Келлі наголосив, що Штати «готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру».

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що «дуже незадоволений» російським президентом володимиром путіним і має намір запровадити «дуже жорсткі мита», якщо за 50 днів не вдасться досягти угоди щодо припинення вогню в Україні.

Вже 28 липня Трамп у Шотландії заявив, що скоротшує дедлайн для росії для завершення війни проти України до 10 днів, а після цього терміну будуть запроваджені «мита та інші заходи» щодо країни-агресора. Разом з тим американський лідер не виключив, що, ймовірно, російський диктатор володимир путін захоче продовжувати війну.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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