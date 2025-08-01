Дональд Трамп після обстрілу Києва назвав дії рф «огидними» й анонсував нові санкції. Фото:

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Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував рф.

Після російського масового удару по Києву 31 липня, Трамп назвав дії країни-агресора «огидними» й додав: «те, що робить росія, дуже сумно. Багато росіян гине». Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі на брифінгу, який адміністрація транслювала в YouTube.

Думаю, те, що вони роблять, — огидно, — сказав Трамп.

Він наголосив, що Сполучені Штати Америки планують запровадити нові санкції проти росії. І додав, що «не знаю, чи турбують санкції» російського диктатора володимира путіна.

Також Трамп анонсував візит до Москви свого спеціального посланця Стіва Віткоффа. Він вирушить до росії після поїздки до Ізраїлю, де він обговорює ситуацію в Газі з ізраїльськими чиновниками.

Нагадаємо, американський дипломат Джон Келлі у Раді безпеки ООН заявив, що президент США Дональд Трамп хоче укласти угоду щодо припинення війни рф проти України до 8 серпня. Келлі наголосив, що Штати «готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру».